Bilecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 12 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 12 yaralı

23.07.2022 20:20
Bilecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 12 yaralı

Bilecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Bilecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik- Bozüyük karayolunda seyir halinde bulunan 11 AAR 400 plakalı kamyon sürücüsü önünde aniden duran araca çarpmamak için durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Hasan Özen yönetimindeki 43 EN 649 plakalı tarım işçisi taşıyan minibüs duramayacak kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü araç içinde sıkışırken, sürücü olay yerine gelen AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü harici araç içinde bulunan 16 yarım işçisinden 11'i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik-Bozüyük karayolu kaza yapan araçların geçilmesinin ardından normale döndü. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 12 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 12 yaralı - Son Dakika
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