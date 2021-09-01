Bilecik'te "Tarımsal Üretimin Artırılması Projesi" kapsamında üzüm bağları incelendi

Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, bağcılığın geliştirilmesi amacıyla "Tarımsal Üretimin Artırılması Projesi" kapsamında Söğüt ilçesinde üzüm bağlarını incelediği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Kadiroğlu, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ile Küre köyünde üretici Halil Karagöz'e ait üzüm bağlarını gezerek bilgi aldı.

Vali Vekili Kadiroğlu, burada yaptığı konuşmada, Söğüt'te 3 bin 80 dekar alanda üzüm üretildiğini belirterek, "Bunun büyük bir bölümü Küre köyünde yapılıyor. Bağcılığın geliştirilmesi amacıyla Küre köyümüzde 26 dönüm alan modernize edilecek ve 18 dönüm alan da yeni kurulacak. Köyümüzün killi ve kireçli toprak yapısı üzüm yetiştiriciliğine uygun olduğundan uzun yıllardır üzüm üretiminin yapıldığı bir yerleşim yerimiz." dedi.

Necmettin Yoldaş ise şu bilgileri paylaştı:

"Razakı, beylerce, çavuş, müşküle, iri kara, elbeyli, değirmen karası gibi üzüm çeşitleri goble tarzda yetiştiricilikle yapılmakta ve üretim miktarı 2 bin 700 dekar alanda 974 tondur. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün öncülüğünde modern yetiştiricilik adına modern sulama sistemleri ile telli terbiye sistemine geçiş yapılarak Trakya ilkeren, alphonse ve red globe üretimi yapılmakta olup üretim miktarı 64 dekar alanda 1500 tondur. Mevcut bağ alanlarımızda dönüme verim düşük olup 550-800 kilogramdır. Proje sonrası telli terbiye sistemi uygulanan bağ alanlarında 1500-2200 kilogram üzerine çıkan bir verim artışının olduğu gözlenmiştir."

Üretici Halil Karagöz de 8 dekarlık alanda, 5 dekarlık kısmının Özel İdare destekli üretim yaptığını bildirdi.