Bilecik'te tedbirler kapsamında bin 500 kişiye seyahat izin belgesi verildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak amacıyla mücbir sebebi olan bin 500 vatandaşa, il ve ilçelerde oluşturulan kurullarca Seyahat İzin Belgesi verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şehirler arası hareketliliği azaltmak için başlatılan çalışmalar kapsamında il genelinde oluşturulan "Seyahat İzin Kurulu"na başvuran bin 495 kişiye ve 16 araca seyahat izini belgesi verildiği kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak başkanlığında, Bilecik Otogarında kurul oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Kurul, vatandaşların genelgede belirtilen zaruri şartları taşımaları halinde şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşların taleplerini takip ediliyor. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş veya gidiş/geliş için 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli oluyor. Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabiliyor."