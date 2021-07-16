Bilecik'te tefeci operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yüksek faiz karşılığı borç para vererek haksız kazanç elde eden şüpheliler ile organizasyonun deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

İlçedeki 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda C.Ö. (55), H.Ö. (37), S.Ö. (34) ve Y.G. (43) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler C.Ö. ile H.Ö. tutuklandı.