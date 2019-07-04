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Bilecik'te tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

40 dakika önce

Bilecik'te tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı Aynı aileden 3 kişi ve yanlarında çalışan 2 kişi gözaltına alındıBİLECİK - Bilecik'te düzenlenen operasyonda dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı
Aynı aileden 3 kişi ve yanlarında çalışan 2 kişi gözaltına alındı
BİLECİK - Bilecik'te düzenlenen operasyonda dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Pazartesi sabahı yapılan operasyonda Ramazan Mustafa S., eşi Gülmisal S., kızı Fatmanur S. ve yanlarında çalışan Emine Ö. ile Furkan S. gözaltına alındı. Zanlılar 3 günlük sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Bilecik'te tekstil dükkanı işletmeciliği yapan Mustafa S.'nin iş yerinde ekipler kapsamlı arama yaparken, bazı evraklara el konuldu.
Bilecik'te tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:57 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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