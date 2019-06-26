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Bilecik'te teknolojik ilaçlama

1 saat önce

Bilecik'te teknolojik ilaçlamaBİLECİK - Bilecik Belediyesi, haşerelere karşı etkin ve verimli bir çalışma yürütülmesi adına hazırlanan araçların tanıtımını yaptı.

Bilecik'te teknolojik ilaçlama
BİLECİK - Bilecik Belediyesi, haşerelere karşı etkin ve verimli bir çalışma yürütülmesi adına hazırlanan araçların tanıtımını yaptı.
Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen programa Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Melek Mızrak Subaşı, Muharrem Dumansızoğlu, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkan Semih Şahin, yeni sezonda kullanılacak ilaçlama araçlarını ve çalışmalarını inceleyerek, basın mensuplarına bilgi verdi. Haşerelerden ve kokudan uzak bir Bilecik için yapılan ilaçlama çalışmalarını yakından izlediğini kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, "Yeni sezon için ilaçlama çalışmalarına başladık. Bu çerçevede ilaçlamayı ne tür aletlerle nasıl yaptığımızı görmek için buradayız. Ormanlık ve yeşil bir bölgedeyiz, dolayısıyla etrafımızda birçok haşere de bulunuyor. Biz de bunlara karşı etkili bir ilaçlama sistemi yürütmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de bu çalışmalar yapılıyordu ancak biz teknolojisini ve bilimselliğini daha da arttırarak en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.
Başkan Şahin daha sonra ilaçlama çalışmalarında kullanılan drone, sherp, kanal sisleme cihazı, mist blower, pulvarizatörlü ulv cihazlarının çalışma şekillerini inceledikten sonra, sulak alanlarda etkili olan sherp aracına da binerek bilgi aldı.
Bilecik'te teknolojik ilaçlama
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:00 Kaynak: İHA
ahmet gürses, pelitözü, semih şahin, bilecik, Yerel
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