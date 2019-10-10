Son Dakika Haberleri: Bilecik'te tekstil malzemesi yüklü tır yandı
Son Dakika Güncel Bilecik'te tekstil malzemesi yüklü tır yandı

Bilecik'te tekstil malzemesi yüklü tır yandı

14 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te tekstil malzemesi yüklü tır yandı, System.String[]

Bilecik'in Vezirhan beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Hebil Özkan idaresindeki 20 ZK 429 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, Bilecik- Sakarya kara yolunun Vezirhan mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark eden Özkan, yol kenarına çektiği tırdan indi.

Bilecik ve Vezirhan belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tekstil malzemelerinin bir kısmı yandı.

Tırın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Vezirhan, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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