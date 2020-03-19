Bilecik'te Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık Eğitimi verildi - Son Dakika

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Bilecik'te Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık Eğitimi verildi
6 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü tarafından kentteki kurumlar ve AFAD gönüllerine Deprem Haftası kapsamında eğitimi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü tarafından kentteki kurumlar ve AFAD gönüllerine Deprem Haftası kapsamında eğitimi verildi.
AFAD Bilecik İl Müdürlüğü tarafından Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında bir çok kurum, kuruluş ve AFAD gönüllerine Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık Eğitimi verdi. Eğitimde, afet kültürünün yerleşmesi ve farkındalık oluşturmak amaçlanırken, uygulamalı eğitim sonrası bina tahliye ve yangın tatbikatı yaptırıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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