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Bilecik'te tesadüfen bulunan ve içinde 9 bin yıllık kalıntılar çıkan alanı kurtarma kazıları tamamlandı - Son Dakika

Bilecik'te tesadüfen bulunan ve içinde 9 bin yıllık kalıntılar çıkan alanı kurtarma kazıları tamamlandı

05.08.2021 11:36

Bilecik'te tesadüfen bulunan ve içinde 9 bin yıllık kalıntılar çıkan alanı kurtarma kazıları tamamlandı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "En kısa sürede arkeoparka dönüştürülecek" Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Bilecik'te tesadüfen bulunan ve içinde 9 bin yıllık kalıntılar çıkan alanı kurtarma kazıları tamamlandı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

"En kısa sürede arkeoparka dönüştürülecek"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan;

"Bizim için en önemlilerinden bir tanesi de kemikten yapılmış 8 bin 500 yıllık bir müzik aleti"

"Son dört ayda birçok buluntunun yanı sıra batı Anadolulun en eski çiftçilerini de gün yüzüne çıkarmış olduk"

"9 bin yıl önceki yaşamdan bir çok kalıntıyı elde ettik"

BİLECİK - Bilecik'te apartmanın bahçesindeki Batı Anadolu'da ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 9 bin yıl öncesine ait bulgular ortaya çıktı. 3 yıl süren kurtarma kazısı sona ererken, yerleşke açık hava müzesi olma yolunda.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir vatandaşın boş alanda gördükleri seramik parçaları üzerine Bilecik Arkeoloji Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün başlattığı kurtarma kazı 3 yılın ardından sona erdi. İçinde o dönem ait 11 insan iskeleti, aynı döneme ait 3 delikli müzik aleti ile siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile kara burçak gibi tohum kalıntıları bulundu.

"En kısa sürede arkeoparka dönüştürülecek"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Ahmet Gürses ve Özgür Algın, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve partililerin olduğu ziyarette, kazı çalışmalarının son durumu hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin, çalışmalar ve sonraki süreç hakkında yaptığı değerlendirmede, alanı en kısa sürede arkeoparka dönüştürerek, Bilecik'i bütün dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle burada yapılan ve çok güzel sonuçların alındığı kazı çalışmasında emeği olan Erkan Fidan hocamız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kentimize çok büyük bir değer kattı. Bunun değeri çok kısa bir sürede bütün dünyada tanınmamız olacak. Bizler de bunu değerlendirerek, elimizden geleni yapmaya çalıştık ve devam edeceğiz. Bu bizim çok heyecan verici bir çalışmamızdı. 8 bin, 9 bin yıl öncesine gitmek ve orada bulunan müzik aletini keşfetmek, dokunmak çok güzel bir durum. Umarım ki burayı çok kısa bir sürede arkeoparka dönüştürerek, ülkemiz ve hatta tüm dünyaya duyurarak, burayı gezilebilir ve görülebilir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Son dört ayda birçok buluntunun yanı sıra Batı Anadolu'nun en eski çiftçilerini de gün yüzüne çıkarmış olduk"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan ise kazı çalışmalarında Bilecik Belediyesi'nin birçok alanda katkısı olduğunu belirterek, "Bugün itibariyle kazı alanımızdaki çalışmalarımızı tamamlayarak sonlandırdık. Son dört ayda birçok buluntunun yanı sıra Batı Anadolu'nun en eski çiftçilerini de gün yüzüne çıkarmış olduk" dedi.

"9 bin yıl önceki yaşamdan birçok kalıntıyı elde ettik"

Çalışmalarda elde edilen bulgular hakkında bilgi veren Fidan, "9 bin yıl önce burada başlayan yaşam macerası yaklaşık bin yıl sürmüş. Burada yaşayan insanların taştan, pişmiş toprak ve kemikten aletler yapmış olduklarını tespit ettik. Bizim için en önemlilerinden bir tanesi de kemikten yapılmış 8 bin 500 yıllık bir müzik aleti. Bu bize çok büyük mutluluk verdi. Biz kazıları burada gerçekleştirdik ve çok iyi sonuçlar elde ettik. Temennimiz buranın gerekli düzenleme ve çalışmalar ile tüm insanlığın beğenisine ve ziyaretine sunulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kazı alanı ziyaret programı, Başkan Şahin ve beraberindekilerin, öğrenci ve öğretim üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Bilecik'te tesadüfen bulunan ve içinde 9 bin yıllık kalıntılar çıkan alanı kurtarma kazıları tamamlandı
Bilecik'te tesadüfen bulunan ve içinde 9 bin yıllık kalıntılar çıkan alanı kurtarma kazıları tamamlandı
Bilecik'te tesadüfen bulunan ve içinde 9 bin yıllık kalıntılar çıkan alanı kurtarma kazıları tamamlandı
Bilecik'te tesadüfen bulunan ve içinde 9 bin yıllık kalıntılar çıkan alanı kurtarma kazıları tamamlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Semih Şahin, Arkeoloji, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te tesadüfen bulunan ve içinde 9 bin yıllık kalıntılar çıkan alanı kurtarma kazıları tamamlandı - Son Dakika


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