Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

31.03.2022 13:26
Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi'nde, Ahmet Er (59) yönetimindeki 11 T 0021 plakalı taksi ile Aksun Ercüment'in (53) kullandığı 11 ABC 798 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobilde bulunan Gökçen Ercüment'in (48) yaralandığı kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Ahmet Er, Hürriyet, Bilecik, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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