Bilecik'te Tır Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Erdoğan (40) idaresindeki 34 UHP 56 plakalı tır, Bozüyük Bilecik Karayolu Cennet Vadisi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Erdoğan, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeride düşen yol, kazalı aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:02 Kaynak: AA
Bülent Ersoy, Konserinde Şarkısını Bölen Kadına Mikrofonla Vurdu
Efsane Dizi Behzat Ç.'nin Sevilen Karakteri Harun, Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak
Sahnede Yanına Gelen Kadına Mikrofonla Vuran Bülent Ersoy, Kendisini Savundu
Mehmet Akif Alakurt, Kendisine "Erkeklik Sorunu Var" Diyen Fatih Altaylı'yı Yanına Davet Etti: Gel de Tedavi Edelim