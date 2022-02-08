Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda şehir merkezi istikametine seyreden Erdi Bütün yönetimindeki 34 NF 0165 plakalı tır, Kongre Merkezi Üst Geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Samet Avcı'nın kullandığı 11 DF 374 plakalı otomobille çarpıştı. Tır, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.
Avcı'nın, otomobilde sıkışarak yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince kurtarılan sürücü Avcı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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