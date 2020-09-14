Yaralılar, Bilecik ve Bozüyük 'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan Yaren Ö, Badegül Ö, Leyla Ç. ve İsmail Ç. yaralandı.

Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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