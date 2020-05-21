Bilecik'te TIR yan yattı, tonlarca biber kasası yola saçıldı - Son Dakika

Bilecik'te TIR yan yattı, tonlarca biber kasası yola saçıldı

BİLECİK'te, freni boşalan TIR, önünde giden başka bir TIR'a çarparak yan yattı.

BİLECİK'te, freni boşalan TIR, önünde giden başka bir TIR'a çarparak yan yattı. Kazada, sürücü yaralanırken, dorsesinde yüklü tonlarca biber kasası yola saçıldı. Kaza, Bozüyük- Bilecik karayolunda meydana geldi. Bilecik'e giden Aytaç Yalçın kullandığı sebze yüklü 07 P 5307 plakalı TIR'ın, şelale rampalarına geldiğinde freni boşaldı. Önünde giden Hüseyin Üsgel yönetimindeki 54 ABN 086 plakalı TIR'a çarpan Yalçın'ın kullandığı TIR, yan yattı. Kazada TIR sürücü Yalçın yaralanırken, dorsesinde taşıdığı tonlarca biber kasası yola saçıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytaç Yalçın, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yan yatan TIR'daki tonlarca biber kasası yola saçılırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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