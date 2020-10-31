Bilecik'te tır yangını - Son Dakika

Bilecik'te sıcak asfalt yüklü tırda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Gülümbe Köyünden kent merkezi istikametine seyreden Burak K. yönetimindeki sıcak asfalt yüklü 41 BK 108 plakalı tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek, alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ekiplerin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen Burak K'yi çevredeki vatandaşlar ve polisler, teselli etti.

Öte yandan, tırın ön camında "Yanmayalım mı?" yazdığı görüldü.