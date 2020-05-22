Bilecik'te tırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika

Bilecik'te seyir halindeki tırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, İbrahim M. yönetimindeki 34 UM 3661 plakalı çikolata yüklü tırın dorse kısmındaki lastik, D-650 Bilecik- Eskişehir kara yolunun Şelale Rampaları mevkisinde yanmaya başladı.

Lastikte başlayan yangın dorseye sireyet ederken sürücü İbrahim M, tırı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda dorsede bulunan bazı çikolataların zarar gördüğü tespit edilirken kara yolundaki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.