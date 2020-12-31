Bilecik'te tırdan dökülen damacanalar trafiği aksattı - Son Dakika

Bilecik'te tırdan dökülen damacanalar trafiği aksattı
31.12.2020 19:19
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından yola dökülen su damacanaları trafiği aksattı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından yola dökülen su damacanaları trafiği aksattı.
Mehmet Çimen idaresindeki 26 BN 740 plakalı tırın dorsesindeki damacanalar, Osmaneli-Bilecik kara yolu Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yükleme hatası sonucu yola döküldü.
Yolun trafiğe kapanması sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen karayolları ekipleri, temizlik çalışması yaptı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, damacanaların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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