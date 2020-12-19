Tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle yolun Bilecik istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hurdaya dönen araçtan çevredekilerce tarafından çıkarılan Kılıç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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