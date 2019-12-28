Bilecik'te tırla panelvan çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te tırla panelvan çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Bilecik'te tırla panelvan çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

Bilecik'te tır ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.

Bilecik'te tırla panelvan çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Bilecik'te tır ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.

Musa Bıçaksız yönetimindeki 03 ABE 900 plakalı panelvan, Bilecik- Eskişehir kara yolunun şelale rampaları mevkisinde sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 06 BU 3422 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çarpışmanın etkisiyle panelvanın içinde sıkışan sürücü Bıçaksız'ın hayatını kaybettiği belirledi.

AFAD ekiplerince aracın içinden çıkarılan Bıçaksız'ın cesedi, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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