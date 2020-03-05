Son Dakika › Güncel › Bilecik'te tırlar yanlış istikamete yönlendirince sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
Bilecik'te tırlar yanlış istikamete yönlendirince sürücüler zor anlar yaşadı
6 saat önce
Bilecik'te yol çalışması sebebiyle 2 tır yanlışlıkla çarşı içine yönlendirilince sürücüler zor anlar yaşadılar.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
Bilecik'te yol çalışması sebebiyle 2 tır yanlışlıkla çarşı içine yönlendirilince sürücüler zor anlar yaşadılar.
Bilecik merkez otogar kavşağında yol çalışması sebebiyle ekipler araçları çarşı içine Teyfikbey Caddesi istikametine doğru yönlendirildi. Bu sıra Bilecik'te Osmaneli istikametine seyir halindeki 2 tır da bu araçlarla birlikte Teyfikbey Caddesi yönlendirilince Emniyet Müdürlüğü önüne koyulan barikatlardan geçemediler. Yaklaşık 150 metrelik kısmı geri geri gelmek zorunda kalan tır sürücüleri zor anlar yaşarken, trafik ekipleri yol çalışması yapan ekipler, yanlış yönlendirme yapmamaları konusunda uyarıldılar. - BİLECİK
Son Dakika TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada! Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet 15 Temmuz'da ilk selayı okuyan İsmail Coşar'ın tabutundaki "Reklam" detayı tepki çekti