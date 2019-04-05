Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Tohumlar Minik Ellerde Canlanıyor" Projesi

Bilecik'te "Tohumlar Minik Ellerde Canlanıyor" Projesi

1 saat önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Tohumlar minik ellerde canlanıyor" projesi gerçekleştirildi.

Bilecik'te
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Tohumlar minik ellerde canlanıyor" projesi gerçekleştirildi.

Bilecik Bahçelievler Anaokulunda Vali Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile Okul Müdürü Sevgi Uğurlu'nun katılımıyla "marul tohumu ektirme" etkinliği yapıldı.

Anaokulu öğrencilerinin şiir okumasıyla başlayan etkinlikte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelince tohum ve bitkiler tanıtıldı. Çocuklar tarafından "Suyun marulla buluşması" adlı oyun sergilendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, doğa bilincini kazandırmak amacıyla 250 çocuğa "tohum nedir? nasıl büyür? tohumun ihtiyaçları nelerdir? " gibi soruları, çocuklara uygulamalı olarak anlattıklarını ifade etti.

Etkinlik, saksılara marul tohumu dikilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:50 Kaynak: İHA

Uğurlu, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sekreter Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Son Dakika! AK Parti'den Büyükçekmece Krizi İle İlgili İlk Açıklama: Nüfus Müdürü Tutuklandı, Usulsüzlük Var Ama Seçimin Tekrarı Talebimiz Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:25:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Tohumlar Minik Ellerde Canlanıyor" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]