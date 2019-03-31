Bilecik'te Toplam 8 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde Ak Parti,...

Resmi olmayan sonuçlara göre Bilecik'te belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Gölpazarı - Hayri Suer - AK Partiİnhisar - Mehmet Kepez - AK PartiYenipazar - İlhan Özden - MHP.

Resmi olmayan sonuçlara göre Bilecik'te belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Gölpazarı - Hayri Suer - AK Parti



İnhisar - Mehmet Kepez - AK Parti



Yenipazar - İlhan Özden - MHP

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