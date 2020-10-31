Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bini geçti - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bin 473'e ulaştı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 223 adet artarak, 70 bin 473'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 33 bin 973 adeti otomobil, 12 bin 112 adeti kamyonet, 11 bin 40'ı traktör, 7 bin 928'i motosiklet, 3 bin 172 adeti kamyon, bin 90 adeti minibüs, 871 adeti otobüs, 287 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Türkiye genelinde ise, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 23 milyon 854 bin 820'ye ulaştı. - BİLECİK