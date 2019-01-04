Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı, 68 bin 779 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı, 68 bin 779 adet oldu.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 31 adet azalarak 68 bin 779 adet olarak açıklandı. Bilecik'teki 68 bin 779 taşıtın; 33 bin 477 adedi otomobil, 11 bin 682 adedi kamyonet, 10 bin 895 adedi traktör, 7 bin 394 adedi motosiklet, 3 bin 176 adedi kamyon, bin 43 adedi minibüs, 849 adedi otobüs, 263 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bilecik'te Kasım ayında bin 611 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 611 taşıt içinde otomobil bin 143 adet ile ilk sırada yer aldı.



Öte yandan ülke genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 22 milyon 850 bin 238 oldu. - BİLECİK

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