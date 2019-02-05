Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı

Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 715 adet oldu.

Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 715 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 64 adet azalarak 68 bin 715 adet olarak açıklandı. Bilecik'teki 68 bin 715 taşıtın; 33 bin 418 adedi otomobil, 11 bin 690 adedi kamyonet, 10 bin 902 adedi traktör, 7 bin 384 adedi motosiklet, 3 bin 166 adedi kamyon, bin 43 adedi minibüs, 847 adedi otobüs, 265 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bilecik'te Aralık ayında bin 653 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 653 taşıt içinde otomobil bin 138 adet ile ilk sırada yer aldı.

Öte yandan, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 milyon 865 bin 921 oldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Türkiye'deki Toplam Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 13:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]