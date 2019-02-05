Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı
1 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 715 adet oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) verilerine göre, Bilecik
'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 715 adet oldu.
TÜİK Bursa
Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Aralık
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 64 adet azalarak 68 bin 715 adet olarak açıklandı. Bilecik'teki 68 bin 715 taşıtın; 33 bin 418 adedi otomobil, 11 bin 690 adedi kamyonet, 10 bin 902 adedi traktör, 7 bin 384 adedi motosiklet, 3 bin 166 adedi kamyon, bin 43 adedi minibüs, 847 adedi otobüs, 265 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bilecik'te Aralık ayında bin 653 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 653 taşıt içinde otomobil bin 138 adet ile ilk sırada yer aldı.
Öte yandan, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 milyon 865 bin 921 oldu. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:27 Kaynak: İHA
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