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Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

47 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 991'e yükseldi.

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 991'e yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te Nisan ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 98 adet artarak 68 bin 991 adete ulaştı. Bilecik'teki taşıtların, 33 bin 507 adet otomobil, 11 bin 752 adet kamyonet, 10 bin 923 traktör, 7 bin 469 adedi motosiklet, 3 bin 189 kamyon, bin 41 adet minibüs, 838 adet otobüs, 272 adet özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.

Bir ayda bin 876 taşıt nakli yapıldı. Bilecik'te, Nisan ayında bin 856 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan toplam taşıtlar içinde otomobil bin 279 adet ile ilk sırada yer aldı.

Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 23 milyon 8 bin 927 oldu. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:18 Kaynak: İHA
Yaşam
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