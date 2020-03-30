Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 121 oldu.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 91 adet artarak 69 bin 121 adet olarak açıklanmıştır. Bilecik'teki 69 bin 121 taşıtın, 33 bin 332 adedi otomobil, 11 bin 818 adedi kamyonet, 10 bin 991 adedi traktör, 7 bin 596 adedi motosiklet, 3 bin 154 adedi kamyon, bin 97 adedi minibüs, 854 adedi otobüs, 279 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Bilecik'te Şubat ayında 2 bin 179 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 2 bin 179 taşıt içinde otomobil bin 478 adet ile ilk sırada yer aldı.



Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 23 milyon 293 bin 489 oldu. - BİLECİK