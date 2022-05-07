Bilecik'te trafik denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen genelge kapsamında Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, beraberinde emniyet ve jandarma yetkilileriyle trafik denetimi yaptı.

Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen uygulamaya, Vali Kızılkaya ile İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ile polis memurları katıldı.

Vatandaşlarla yaya geçidinden geçerek kuralları anlatan Kızılkaya, ekiplerce durdurulan araçlardaki kişilere de uyarılarda bulundu.

Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününün "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", takip eden haftanın ise "Karayolu Trafik Haftası" olduğu belirten Vali Kızılkaya, "Bugün bir farkındalık çalışması yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz. Trafik kurallarına uymak şüphesiz hayatımız için çok kıymetli. Kurallara uyduğumuz takdirde trafik kazaları hem azalıyor hem de olan kazaları minimum atlatabiliyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.