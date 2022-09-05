Bilecik'te, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile kazaların en aza indirilmesi amacıyla traktör ve tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bilecik Valiliği'nden alınan bilgiye göre, tarımsal faaliyetlerde kullanılan traktör ve benzer taşıtların yılın sadece belirli dönemlerinde trafikte bulunmaları, çoğunlukla köylerde/kırsal bölgelerde faaliyet yürütmelerine bağlı olarak araç sahipleri ve sürücülerinin trafik güvenliğine yeterince önem vermedikleri ışık, arka reflektör ve diğer donanımları eksik veya bulunmayan bu taşıtların römorklarına standart dışı yükleme yaparak karayolunda seyretmeleri nedeniyle trafik güvenliğini olumsuz etkilediği belirtildi.

Traktör ve tarım araçlarına yönelik 'Özel Trafik Denetimi Uygulaması' Bilecik İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli İl Jandarma Trafik ve Asayiş Timlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Faaliyette bölgede kullanılan traktör ve tarım araçları denetlenerek Rops demiri, arka üçgen reflektör ve sarı ışıklı flaşör lambanın kullanımı konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve 'Sürücülerde Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu Arttırmak' hissinin üst düzeyde tutulabilmesi için Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince traktör ve tarım aracı sürücüleri denetimine devam edeceği bilgisi verildi. - BİLECİK