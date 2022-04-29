Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza - Son Dakika

Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki 07 NGM 49 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısındaki trafik ışıklarına geldiğinde yavaşladı. Bu esnada otomobile, aynı istikamette seyir halinde bulunan 10 AAZ 418 plakalı hafifi ticari araç arkadan çarptı, bu araca da arkasından seyreden 11 T 3513 plakalı ticari taksi çarptı. Kaza araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. - BİLECİK