Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza - Son Dakika
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Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza

29.04.2022 12:56
Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza

Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki 07 NGM 49 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısındaki trafik ışıklarına geldiğinde yavaşladı. Bu esnada otomobile, aynı istikamette seyir halinde bulunan 10 AAZ 418 plakalı hafifi ticari araç arkadan çarptı, bu araca da arkasından seyreden 11 T 3513 plakalı ticari taksi çarptı. Kaza araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. - BİLECİK

Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza
Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza
Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza
Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza

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Şeyh Edebali, Otomobil, Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza - Son Dakika
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