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Bilecik'te trafik kazası: 1 asker şehit oldu

6 saat önce

Bilecik'te trafik kazası: 1 asker şehit olduBİLECİK - Bilecik'te, jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasında bir sürücü 2 uzman çavuşa çarptı.

Bilecik'te trafik kazası: 1 asker şehit oldu

BİLECİK - Bilecik'te, jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasında bir sürücü 2 uzman çavuşa çarptı. Meydana gelen kazada 1 uzman çavuş hayatını kaybederek şehit olurken, 1 uzman çavuş ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre; kaza Bozüyük-Bilecik karayolunda yaşandı. Bilecik girişindeki jandarma bölgesinde, trafik uygulaması gerçekleştirmek amacıyla Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya ile Jandarma Uzman Çavuş Selim Kayın 'Başbuğ' mevkisine geldi. Uygulama için yol üzerine Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın tarafından yol üzerine duba koyulduğu esnada, Yaşar G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı otomobili ile yolun karanlık olmasından dolayı iki askeri görmeyerek çarptı. Meydana gelen kazada, Uzman Çavuş Mert Kaya ağır yaralanırken, Uzman Çavuş Selim Kayın ise hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı askerlere olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücü Yaşar G. ise, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Uzman Çavuş Kaya hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Gümüşhane doğumlu Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek şehit oldu. Uzman Çavuş Selim Kayın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu olay yerine incelemelerde bulunmak gitti.

Öte yandan Şehit olan Uzman Çavuş Mert Kaya'nın bir ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Bilecik'te trafik kazası: 1 asker şehit oldu

Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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