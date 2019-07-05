Bilecik'te trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı
1 saat önce
Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
'te seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Eskişehir
istikametine seyir halindeki Selim
Altun (48) idaresindeki 43 BG 172 plakalı otomobil, Şelale rampaları Ahmetpınar köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Selim Altun ve araç içinde yolcu olarak bulunan Şükrü Demiroğlu, Şükriye Demiroğlu ve Emel Altun yaralandı.
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