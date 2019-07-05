Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bilecik'te trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı

1 saat önce

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]
Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Eskişehir istikametine seyir halindeki Selim Altun (48) idaresindeki 43 BG 172 plakalı otomobil, Şelale rampaları Ahmetpınar köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Selim Altun ve araç içinde yolcu olarak bulunan Şükrü Demiroğlu, Şükriye Demiroğlu ve Emel Altun yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken, Şükrü Demiroğlu hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
Bilecik, Selim, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Freni boşalan kamyonetin, otomobile ve yayalara çarptığı anlar kameraya yansıdı Otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:55:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]