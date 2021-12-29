Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te bir otomobilin kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre; dün gece Bilecik'in Vezirhan beldesinden kent merkezine doğru yola çıkan 07 MRS 11 plakalı otomobil sürücüsü O.Y., Gülümbe rampalarına gelmeden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve araç içinde bulunan yolcu olarak bulunan Altan Atar ve H.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Altan Atar (32), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olay ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK