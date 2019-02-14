Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Trafik Kazası, 1 Kişi Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası, 1 Kişi Yaralandı

2 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te Trafik Kazası, 1 Kişi Yaralandı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Osmaneli istikametine gitmekte olan Ahmet Ünsal 03 AZ 662 plakalı otomobil, Gülümbe pampalarında havanın yağışlı olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yolun sol tarafından bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Ahmet Ünsal Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:00 Kaynak: İHA

Osmaneli, Ahmet Ünsal, Bilecik, 3. Sayfa
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