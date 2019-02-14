Bilecik'te Trafik Kazası, 1 Kişi Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Osmaneli istikametine gitmekte olan Ahmet Ünsal 03 AZ 662 plakalı otomobil, Gülümbe pampalarında havanın yağışlı olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yolun sol tarafından bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Ahmet Ünsal Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. - BİLECİK

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı

Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi

Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası

Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı