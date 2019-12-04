Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali 1 Caddesi üzerinde seyir halindeki Arif Kul idaresindeki 11 AG 442 plakalı kamyonet ile Laleli Sokak kavşağından Sanayi istikametine seyreden Beytullah Öztürk yönetimindeki 06 VT 770 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Beytullah Öztürk 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardında Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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