Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonrasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonrasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Bozüyük istikametine seyir halinde olan Aydın Ç. idaresindeki 43 AT 193 plakalı otomobil, Şelale rampaları mevkiinde havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Nadide Ç. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
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