Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, sürücülerden birinin 68 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak ile Hakalmaz Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre Futbol Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Ferhat K. yönetimindeki 11 EK 271 plaka otomobil, Hakalmaz Sokağa giriş yaptığı esnada karşı yönden gelen Muhittin K. yönetimindeki 11 T 0004 plaka ticari taksiyle çarpıştı. Kazada Muhittin K. hafif şekilde yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Ferhat K.'nin 0,68 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. - BİLECİK