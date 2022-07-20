Son dakika haber | Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı

20.07.2022 10:51
Son dakika haber | Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Bilecik'te otomobil ve ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ve ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Yenişehir-Bilecik kara yolunda seyir halindeki Nurettin Ç. yönetimindeki 11 AAL791 plakalı otomobil, Pelitözü kavşağına geldiği esnada, kavşaktan yola çıkan Tarık B. idaresindeki 54 ABK 973 plakalı kamyonete çarptı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Nurettin Ç. yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı - Son Dakika
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