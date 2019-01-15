Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

44 dakika önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Altı Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Yaşar yönetimindeki 11 AU 831 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı üzerinden gelen Ali Özkan yönetimindeki 11 DP 966 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 11 DP 966 plakalı araç içerisinde bulunan Ayşe Özkan hafif yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:54 Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa
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