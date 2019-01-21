Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
7 dakika önce
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Duran Aytekin idaresindeki 60 TM 851 plakalı otomobil, Bozüyük-Bilecik kara yolu TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkıp üst geçidin demir ayağına çarparak durabildi.
Kazada yaralanarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Aytekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:34 Kaynak: AA
Nişanlı Çifti Trafik Kazası Ayırdı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü
Dostça Başlayan Maç Olaylı Bir Şekilde Sona Erdi
En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı