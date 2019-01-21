Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

7 dakika önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Duran Aytekin idaresindeki 60 TM 851 plakalı otomobil, Bozüyük-Bilecik kara yolu TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkıp üst geçidin demir ayağına çarparak durabildi.

Kazada yaralanarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Aytekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:34 Kaynak: AA

Bozüyük, Bilecik, Güncel
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