Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Fatih Küçük idaresindeki 11 AB 437 plakalı otomobil, Bozüyük-Bilecik kara yolu TOKİ Kavşağı mevkisinde Eray Nar'ın kullandığı 11 EM 185 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan ve Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Eray Nar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:07 Kaynak: AA

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