Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bilecik
'te iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Fatih
Küçük idaresindeki 11 AB
437 plakalı otomobil, Bozüyük-Bilecik kara yolu TOKİ Kavşağı mevkisinde Eray Nar
'ın kullandığı 11 EM 185 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan ve Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Eray Nar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:07 Kaynak: AA
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