Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Trafik Kazası; 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası; 1 Yaralı

1 saat önce

Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu 79 yaşındaki yaşlı adam hafif şekilde yaralandı.

Bilecik'te Trafik Kazası; 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu 79 yaşındaki yaşlı adam hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 11 MA 0008 plakalı hafif ticari araç Atatürk İlkokulu önüne geldiğinde yolun karşısına geçmekte olan Sadullah Gür'e (79) çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafifi şekilde yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı tarafından alınarak Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücü polis tarafından ifadesi alınırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Gür, Bilecik, 3. Sayfa
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