Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı Hamsu Köprüsü mevkisinde kaldırımdan yolun karşısına geçmekte olan Ebru Akıncı'ya seyir halindeki 39 SM 596 plakalı bir pizza şirketine ait motosiklet sürücüsü kurye Serkan A. çarptı. Kazada yaya Ebru Akıncı yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:28 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Ebru Akıncı, Bilecik, 3. Sayfa
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