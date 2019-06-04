Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesinde Atatürk Bulvarına seyir halinde olan Önder E. idaresindeki 11 BA 37 plakalı motosiklet, önünde aniden fren yapan araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada devrilen motorda bulunan sürücü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü Önder E. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumun iyi olduğunu öğrenildi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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