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Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı

36 dakika önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Küçük Sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde bulunan Ayhan Emre yönetimindeki 54 RH 232 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Ali Mancar yönetimindeki 11 AB 949 plakalı motosiklet İl Özel İdaresi Kavşağı'ndaki ışıklarda çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ali Mancar yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:11 Kaynak: İHA
Bilecik, 3. Sayfa
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