Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobilin kırmızı ışıkta duran motosiklete çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:08 Kaynak: AA
'in Bozüyük
ilçesinde, otomobilin kırmızı ışıkta duran motosiklete çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.G'nin kullandığı otomobil, Yeşilkent
Kavşağında kırmızı ışıkta duran M.P. (25) idaresindeki 11 DE 024 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet
sürücüsü M.P, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan M.P, Bozüyük Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir
Şehir Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı.
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