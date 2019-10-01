Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

32 dakika önce

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Oktay (53) yönetimindeki 11 UA 878 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun TOKİ Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra Gökhan Aksoy (30) idaresindeki 06 BKM 520 plakalı otomobille çarptı.

Kazada yaralanan Oktay, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Osman Oktay, Bozüyük, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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