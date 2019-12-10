Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te su kanalına ve istinat duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'te su kanalına ve istinat duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Bilecik'ten İstasyon mevkisine seyreden Buket Gülşah Bozkurt idaresindeki 11 AF 266 plakalı otomobil, önce su kanalına ardından yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Türkiye'nin yerli otomobil özleminde sona gelindi! Erdoğan test sürüşü yapacak Engelli gencin "Engelleri Aş" adlı rap şarkısına çektiği klip, sosyal medyada beğeni topladı İkiye ayrılan araçtan sağ çıktı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:19:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]