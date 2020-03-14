Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı

15 dakika önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk bulvarından Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Fatma Acar idaresindeki 11 AAP 077 plaka otomobil, Tepebaşı mevkiinde geldiğinde aynı istikamette seyir halinde bulunan Alaettin Tuzcu idaresindeki 11 DP 727 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü Fatma Acar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Fatma Acar, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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