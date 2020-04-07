Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Z. yönetimindeki 11 DV 337 plakalı otomobil ile Serdar B. idaresindeki 15 PL 857 plakalı motosiklet Pelitözü kavşağında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Serdar B. yaralandı.
Ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:14 Kaynak: AA
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